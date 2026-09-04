Минобороны России ударило по судам ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило о масштабных атаках на суда ВСУ в Черном море, включая сухогруз и контейнеровоз с оружием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Коротченко раскры...
- Дети на самокатах...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым