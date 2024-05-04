В рамках программы научно-популярного туризма в Ленобласти появился новый маршрут

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко В рамках программы научно-популярного туризма в Ленинградской области, Москве, Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике появились новые маршруты, сообщил на официальном сайте кабинета министров заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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