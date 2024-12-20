Предел повышения «ключа» уже близок

Выступление Владимира Путина вчера взбодрило рынок госбумаг. Во-первых, заявление о вероятно запоздалом подключении мер регулирования за пределами сферы денежно-кредитной политики можно расценить как смещение фокуса с повышения ставки на немонетарные меры борьбы с инфляцией.
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