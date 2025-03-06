Медведев: Макрон навсегда исчезнет в мае 2027

Заместитель председателя Совета безопасности России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о предполагаемой угрозе со стороны России.
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