ЧЕМ ЧВК «ВАГНЕР» И ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН ВОШЛИ В ИСТОРИЮ

А ЭТО фото, что то напоминает.... такое же фото!... но! только на "Немцовсков" мосту...(где убили Немцова)... и такую же "любовь к Немцову".... одно слово к этим... -мистификаторы!.

Алексей Тан

"Наши" иудейские СМИ ТВ, усердно раскручивали и возносили этого.. "великого полководца"... защитника отечества, по круче чем тех русских офицеров, которые освобождали Мелитополь!... а на деле, это пропиаренный, финансовый деляга.... был всего лишь умелым ПРИСПОСОБЛЕНЦЕМ!... находящийся, более чем в 30-км от передовой и... считавший потоки денег и людей!.... и не более.