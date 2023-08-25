2014 год. Евгений Пригожин создает в Санкт-Петербурге БТГ «Вагнер», бойцы отправляются на территорию ЛНР.
ЧЕМ ЧВК «ВАГНЕР» И ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
Комментарии
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Алексей Тан
А ЭТО фото, что то напоминает.... такое же фото!... но! только на "Немцовсков" мосту...(где убили Немцова)... и такую же "любовь к Немцову".... одно слово к этим... -мистификаторы!.
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1 час.
Алексей Тан
"Наши" иудейские СМИ ТВ, усердно раскручивали и возносили этого.. "великого полководца"... защитника отечества, по круче чем тех русских офицеров, которые освобождали Мелитополь!... а на деле, это пропиаренный, финансовый деляга.... был всего лишь умелым ПРИСПОСОБЛЕНЦЕМ!... находящийся, более чем в 30-км от передовой и... считавший потоки денег и людей!.... и не более.
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1 час.
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