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ЧЕМ ЧВК «ВАГНЕР» И ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН ВОШЛИ В ИСТОРИЮ

ЧЕМ ЧВК «ВАГНЕР» И ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН ВОШЛИ В ИСТОРИЮ

2014 год. Евгений Пригожин создает в Санкт-Петербурге БТГ «Вагнер», бойцы отправляются на территорию ЛНР.

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Комментарии
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Алексей Тан
А ЭТО фото, что то напоминает.... такое же фото!... но! только на &quot;Немцовсков&quot; мосту...(где убили Немцова)... и такую же &quot;любовь к Немцову&quot;.... одно слово к этим... -мистификаторы!.
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1 час.
Алексей Тан
&quot;Наши&quot; иудейские СМИ ТВ, усердно раскручивали и возносили этого.. &quot;великого полководца&quot;... защитника отечества, по круче чем тех русских офицеров, которые освобождали Мелитополь!... а на деле, это пропиаренный, финансовый деляга.... был всего лишь умелым ПРИСПОСОБЛЕНЦЕМ!... находящийся, более чем в 30-км от передовой и... считавший потоки денег и людей!.... и не более.
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1 час.

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