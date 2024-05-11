Слова Путина сказанные на Параде Победы в Москве вызвали негодование у Британии

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Комментарии
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Владимир Соловьев
АВТОР, ДЛЯ ЧЕГО ЭТА СТАТЬЯ, ЧТО БЫ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ЭТУ НАГЛОСАКСОНСКУЮ ШАВКУ?! ОТ НЕЁ ЧТО ТО ДРУГОЕ МОЖНО БЫЛО УСЛЫШАТЬ?!
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12 час.
мЗ
мирас Закироув
Еще во времена СССР, БИ БИ СИ говорило, говори 85 % правды ( типа хлеб  с сахаром в СССР подорожал, и тому подобное, что действительно  являлась фактом), народ это и так  знал, конечно, так!  На этом фоне подсовывается чистейшее вранье, похожее на правду! А как не поверить? Хлеб же с сахаром действительно  подорожали, значит  и это  подача - ПРАВДА!??? Вот так мутят  наши умы и сегодня, тем более просторы интернета.... Дожили, сопливый  пацан  за 5 т.р готов и идет   чего взрывать .Лично я своего бы удавил.   Где нынче Тарасы Бульбы?
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7 час.

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