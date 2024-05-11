Слова Путина сказанные на Параде Победы в Москве вызвали негодование у Британии

АВТОР, ДЛЯ ЧЕГО ЭТА СТАТЬЯ, ЧТО БЫ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ЭТУ НАГЛОСАКСОНСКУЮ ШАВКУ?! ОТ НЕЁ ЧТО ТО ДРУГОЕ МОЖНО БЫЛО УСЛЫШАТЬ?!

мЗ

мирас Закироув

Еще во времена СССР, БИ БИ СИ говорило, говори 85 % правды ( типа хлеб с сахаром в СССР подорожал, и тому подобное, что действительно являлась фактом), народ это и так знал, конечно, так! На этом фоне подсовывается чистейшее вранье, похожее на правду! А как не поверить? Хлеб же с сахаром действительно подорожали, значит и это подача - ПРАВДА!??? Вот так мутят наши умы и сегодня, тем более просторы интернета.... Дожили, сопливый пацан за 5 т.р готов и идет чего взрывать .Лично я своего бы удавил. Где нынче Тарасы Бульбы?