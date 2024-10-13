Масштабный пожар тушили пожарные утром 13 октября. На территории порта Усть-Луга полыхал городок для рабочих.
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Масштабный пожар тушили пожарные утром 13 октября. На территории порта Усть-Луга полыхал городок для рабочих.