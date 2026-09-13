Погибшие, пожары и разрушения: все новые детали атаки дронов на Нижнекамск

В Нижнекамске жильцов дома, который получил серьезные повреждения в результате атаки ВСУ, временно разместили в ближайшей школе.
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А ПВО в Нижнекамск установить нельзя,все предприятия опасные, химия,люди гибнут, может быть пора уже о населении подумать, дроны ещё не скоро перестанут прилетать.