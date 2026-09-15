Минори Танака и его гиперреалистичные акварели

Фото-Мир и обо всем...

Минори Танака — японский акварелист мирового уровня. Его акварели бывают порой гиперреалистичны. «Будущее возникает из сияющего света, прошлое исчезает в черной как вороново крыло тьме, этот миг сияет в семи цветах радуги.