Опередивший время: что погубило внедорожник «Москвич-410»

ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ Некоторые современники говорили, что слова Никиты Хрущева: «Сделайте автомобиль для колхозника!», сказанные на одном из совещаний с участием руководителей советского автопрома, в прямом смысле приказом не были.
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