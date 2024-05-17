Более 200 мероприятий пройдёт в рамках выставки архитектуры «АРХ Москва»

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что более 200 мероприятий, мастер-классов и круглых столов, запланировано для гостей Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва», которая пройдёт в Гостином Дворе с 22 по 25 мая.