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Более 200 мероприятий пройдёт в рамках выставки архитектуры «АРХ Москва»

Более 200 мероприятий пройдёт в рамках выставки архитектуры «АРХ Москва»

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что более 200 мероприятий, мастер-классов и круглых столов, запланировано для гостей Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва», которая пройдёт в Гостином Дворе с 22 по 25 мая.

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