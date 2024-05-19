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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» и Бринд’Амор договорились о новом контракте (Кевин Уикс)

«Харрикейнс» продлят соглашения с главным тренером и его штабом, сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс.  Точный срок нового контракта не сообщается.

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