Марат Гатин гаиләсе белән бергә сайлауларда тавыш бирде

«Россия – ислам дөньясы» Стратегик караш төркеме рәисе урынбасары, Татарстан Рәисе ярдәмчесе Марат Гатин тавыш бирүнең беренче көнендә Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда катнашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым