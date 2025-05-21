«Пять пуль для Портнова», или Начался отстрел политических конкурентов Зеленского

До сего дня хунта Зеленского устраняла своих политических конкурентов разными методами, основным из которых было решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о наложении санкций на тех или иных лиц, которое затем утверждалось президентским указом.
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