Cell Reports: социальное поведение при аутизме связано со специфическим геном

Ученые из медицинского исследовательского института Сэнфорда при Калифорнийском университете обнаружили, что особенности социального поведения при расстройствах аутистического спектра и синдроме Уильямса (который часто называют "противоположностью аутизма") связаны с экспрессией одного гена - GTF2I.