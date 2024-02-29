Cell Reports: социальное поведение при аутизме связано со специфическим геном

Ученые из медицинского исследовательского института Сэнфорда при Калифорнийском университете обнаружили, что особенности социального поведения при расстройствах аутистического спектра и синдроме Уильямса (который часто называют "противоположностью аутизма") связаны с экспрессией одного гена - GTF2I.
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