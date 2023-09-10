РУССКИХ УБИВАЮТ ЗА УЧАСТИЕ В СВО: В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ ДИАСПОРЫ ПРОВОДЯТ СВОЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Татьяна Дивина А вам не кажется, господа, что в стране идет захват .чему способствуют власти. По всей стране разбои, нападения, убийства, а полиция, местные власти ,да и власть вместе с президентом разводят руками. Мы у себя дома или уже у этих ублюдков в гостях? Когда порядок то наводить будем или уже все предали и сдались?

ВМ Вениамин Мельников кто работает в Ростовской полиции?Предполагаю,те кого сейчас яко бы ищут.Полиция это не милиция.