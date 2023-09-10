ФОТО: ANDREY BURMAKIN/SHUTTERSTOCK/ ARTEM PRIAKHIN/GLOBALLOOKPRES Вечером 3 сентября в Батайске Ростовской области порядка 20 выходцев с Кавказа попытались убить русского ветерана спецоперации – кавалера многих наград, который вернулся с фронта и гулял со своей супругой в городском парке.
РУССКИХ УБИВАЮТ ЗА УЧАСТИЕ В СВО: В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ ДИАСПОРЫ ПРОВОДЯТ СВОЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ
Комментарии
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Татьяна Дивина
А вам не кажется, господа, что в стране идет захват .чему способствуют власти. По всей стране разбои, нападения, убийства, а полиция, местные власти ,да и власть вместе с президентом разводят руками. Мы у себя дома или уже у этих ублюдков в гостях? Когда порядок то наводить будем или уже все предали и сдались?
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5 час.
ВМ
Вениамин Мельников
кто работает в Ростовской полиции?Предполагаю,те кого сейчас яко бы ищут.Полиция это не милиция.
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4 час.
Natalia Ivanova
"Стреляй в русского!"- ЭТО УЖЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В РОССИИ! Кто в этом городе азерам выделил лучшее место под кафе? Занесли? Русских не было в претендентах.?И в ростовской области все считают себя казаками - ну и где вы? Сейчас понятно казаки это ряженые. Не можете выкинуть из города зверьков?
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2 час.
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