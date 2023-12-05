Дочка участника СВО из Екатеринбурга получит подарок от главы Центробанка России

В шаре с "Ёлки желаний", который сняла Эльвира Набиуллина, было желание семилетней СофьиПервые шары c "Ёлки желаний" сняли вчера в Москве, на ВДНХ, президент России Владимир Путин и другие руководители и общественные деятели.
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