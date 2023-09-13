Их запустили с американской универсальной пусковой установки, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет М270 MLRS.
Комбинированная атака НАТО на Севастополь: противник использовал новые ракеты и тактику
Комментарии
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FЛ
FAKE Латыш
Знаем, только БОЛЬШИЕ люди, которые управляют миром, не велят!!!!
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13 час.
Ч
ЧилиИвано
Не велят страхи безбожников на молельном месте. А нам досталась плётка Божия, как в Иерусалиме хлещет по кремлю, и круги центробежной силы по Руси матушке расходятся.... уже 105 лет таково наше искупление. (простите, но может в таком виде дойдут простые мистерии до людей влиятельных) а на земле в наши дни везде правят потомки рода кашьягу или кауравы, по русски курвы, для понимания. (это в знании Веда)
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10 час.
МК
Мераб Кутателадзе
Надо забыть о том времени, когда мы отвечали ударом на удар. Надо противника бить упреждающим ударом. Чего церемонимся - непонятно! Или разведки у нас нет?
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3 час.
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