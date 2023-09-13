Комбинированная атака НАТО на Севастополь: противник использовал новые ракеты и тактику

Ч

ЧилиИвано

Не велят страхи безбожников на молельном месте. А нам досталась плётка Божия, как в Иерусалиме хлещет по кремлю, и круги центробежной силы по Руси матушке расходятся.... уже 105 лет таково наше искупление. (простите, но может в таком виде дойдут простые мистерии до людей влиятельных) а на земле в наши дни везде правят потомки рода кашьягу или кауравы, по русски курвы, для понимания. (это в знании Веда)