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Госдеп США предупредил Израиль о последствиях в случае запрета работы БАПОР

Госдеп США предупредил Израиль о последствиях в случае запрета работы БАПОР

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер предупредил Израиль, что применение закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может привести к последствиям для еврейского государства с точки зрения политики Вашингтона.

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