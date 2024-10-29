Госдеп США предупредил Израиль о последствиях в случае запрета работы БАПОР

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер предупредил Израиль, что применение закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может привести к последствиям для еврейского государства с точки зрения политики Вашингтона.