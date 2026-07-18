За рулем назвал три позитивных отличия нового МАЗа от легковых автомобилей

Среднетоннажные грузовики семейства МАЗ Тарго, представляющие собой локализованную в Белоруссии версию китайских Weichai, отличаются богатой отделкой салона и опциями, которых нет во многих легковых автомобилях, представленных на рынке.
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