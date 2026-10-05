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Калужские новости

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Военно-следственный отдел поймал в Калуге 5 уклонистов

Военно-следственный отдел поймал в Калуге 5 уклонистов

Из девяти проверенных новых граждан России у пятерых не оказалось в документах отметки о воинском учете, и их направили в военкоматВидео - Военно-следственный отдел по Калужскому гарнизону Военно-следственный отдел по Калужскому гарнизону 4 октября провел рейд, проверив документы у людей, недавно ставших гражданами России.

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