Военно-следственный отдел поймал в Калуге 5 уклонистов

Из девяти проверенных новых граждан России у пятерых не оказалось в документах отметки о воинском учете, и их направили в военкоматВидео - Военно-следственный отдел по Калужскому гарнизону Военно-следственный отдел по Калужскому гарнизону 4 октября провел рейд, проверив документы у людей, недавно ставших гражданами России.