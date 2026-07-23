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Бикини, фата и прозрачное платье: Клава Кока отметила девичник на яхте

Бикини, фата и прозрачное платье: Клава Кока отметила девичник на яхте

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова), которая недавно тайно вышла замуж за своего друга Дмитрия Масленникова и готовится к масштабной свадьбе, отметила девичник, а также свой 31-й день рождения на морском курорте.

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