В ДТП под Саками погибли водитель и двое детей

В Сакском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. По предварительной информации, сегодня, 27 июля 2026 года, водитель автомобиля «Лада Гранта» 1963 года рождения двигалась по трассе «Симферополь — Евпатория» в районе села Орехово, выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Саки — Геройское».