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Крымская газета

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В ДТП под Саками погибли водитель и двое детей

В ДТП под Саками погибли водитель и двое детей

В Сакском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. По предварительной информации, сегодня, 27 июля 2026 года, водитель автомобиля «Лада Гранта» 1963 года рождения двигалась по трассе «Симферополь — Евпатория» в районе села Орехово, выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Саки — Геройское».

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