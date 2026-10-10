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Пятый канал

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Россия частично сняла ограничения на экспорт дизеля

Россия частично сняла ограничения на экспорт дизеля

Россия частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщили в правительстве страны. Вице-премьер Александр Новак заявил, что дополнительные поставки не повлияют на обеспечение российских потребителей.

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