Россия частично сняла ограничения на экспорт дизеля

Россия частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщили в правительстве страны. Вице-премьер Александр Новак заявил, что дополнительные поставки не повлияют на обеспечение российских потребителей.
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