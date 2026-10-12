Эксперт подсчитал индекс подарков к Новому году – 2027

В этом году заметно выросла доля универсальных вариантов — сертификатов и наборов косметики, — а импульсивные покупки, наоборот, теряют популярность Подготовка новогодних подарков для семьи, друзей и коллег может потребовать от россиянин от 27 до 59,5 тысяч рублей при условии, что нужно поздравить 14 человек, заявил в беседе с Life.
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