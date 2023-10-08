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Спецназ ГУР проводил операции против ЧВК «Вагнер» и их союзников в Судане — киевские СМИ (ВИДЕО)

Спецназ ГУР проводил операции против ЧВК «Вагнер» и их союзников в Судане — киевские СМИ (ВИДЕО)

Спецназ Главного управления разведки Украины проводил операции против ЧВК «Вагнер» и их союзников в Судане, пишут киевские СМИ и публикуют полученные кадры.

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