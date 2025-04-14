Владимир Соловьев высказал жёсткое мнение относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно

Алексей Тан

относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно =============== Он САМ мигрант... чьи предки, в 44-ом, что из Львовщины, что из Литвы.... бежали в месте с НАЦИСТАМИ... В Англию и США..... что и очень хорошо подтвердили 90-тые,... когда ОНИ туда... как ДОМОЙ уехали.