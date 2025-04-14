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Владимир Соловьев высказал жёсткое мнение относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно

Владимир Соловьев высказал жёсткое мнение относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно

ИА "Русский ГУП Продакшн" Наш соотечественник и телеведущий Владимир Соловьев в одном из своих выступлений предложил бороться с русофобией и нарушением законов нашей страны среди мигрантов максимально жёстко и быстро.

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Комментарии
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Алексей Тан
относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно =============== Он САМ мигрант... чьи предки, в 44-ом, что из Львовщины, что из Литвы.... бежали в месте с НАЦИСТАМИ... В Англию и США..... что и очень хорошо подтвердили 90-тые,... когда ОНИ туда... как ДОМОЙ уехали.
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23 час.
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