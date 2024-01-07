В Челябинске арестовали подозреваемого в поджоге военного самолета

С учетом, что он полный идиот, ему надобно давать этак лет тридцать... Для таких дел это ж оптимальный срок. Таким потом же надобно ещё лечиться.)))

Одиссей

Стесняюсь спросить, а как подследственный по делу о ДИВЕРСИИ на ж/д в Дагестане смог оказаться на военном аэродроме под Челябинском???? Живет с родителями и учится??? Его что, вывезли из Дагестана, спасая от следствия - а он продолжил свое?!?! Да еще на незнакомой местности, в незнакомой обстановке??? Он точно ОДИН или там диверсионная группа??? Кстати, этот ублюдок смог не только поджечь, но и заснял свою диверсию и даже выложил ее в интернет!!! Куда смотрят следственные органы?!?!