Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Георгиевич
    А кто решил, что во Вселенной должны быть более развитые цивилизации? Земляне не скрывают своего существования, наобо...Астрономы объясни...
  • Александр Ляхов
    An idle brain is the devil's workshop.Астрономы объясни...
  • Иван Щукин
    Ну вот уже и в ДНР появились признаки Российского "капитализма"!В ДНР выявили при...

В Челябинске арестовали подозреваемого в поджоге военного самолета

В Челябинске арестовали подозреваемого в поджоге военного самолета

Как сообщает издание 74.RU, суд в Челябинске отправил на два месяца в следственный изолятор 16-летнего подростка из Дагестана, которого обвиняют в попытке поджога военного самолета, передает “Московский комсомолец”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
С учетом, что он полный  идиот, ему надобно давать этак лет тридцать... Для таких дел это ж оптимальный срок. Таким потом же надобно ещё лечиться.)))
Ответить
17 час.
Одиссей
Стесняюсь спросить, а как подследственный по делу о ДИВЕРСИИ на ж/д в Дагестане смог оказаться на военном аэродроме под Челябинском???? Живет с родителями и учится???   Его что, вывезли из Дагестана, спасая от следствия - а он продолжил свое?!?!  Да еще на незнакомой местности, в незнакомой обстановке???  Он точно ОДИН или там диверсионная группа??? Кстати, этот ублюдок смог не только поджечь, но и заснял свою диверсию и даже выложил ее в интернет!!! Куда смотрят следственные органы?!?!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх