Как сообщает издание 74.RU, суд в Челябинске отправил на два месяца в следственный изолятор 16-летнего подростка из Дагестана, которого обвиняют в попытке поджога военного самолета, передает “Московский комсомолец”.
В Челябинске арестовали подозреваемого в поджоге военного самолета
Комментарии
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Влад Владимиров
С учетом, что он полный идиот, ему надобно давать этак лет тридцать... Для таких дел это ж оптимальный срок. Таким потом же надобно ещё лечиться.)))
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17 час.
Одиссей
Стесняюсь спросить, а как подследственный по делу о ДИВЕРСИИ на ж/д в Дагестане смог оказаться на военном аэродроме под Челябинском???? Живет с родителями и учится??? Его что, вывезли из Дагестана, спасая от следствия - а он продолжил свое?!?! Да еще на незнакомой местности, в незнакомой обстановке??? Он точно ОДИН или там диверсионная группа??? Кстати, этот ублюдок смог не только поджечь, но и заснял свою диверсию и даже выложил ее в интернет!!! Куда смотрят следственные органы?!?!
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14 час.
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