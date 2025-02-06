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«Яндекс Еда» назвала претендентов на попадание в топ-50 ресторанов Петербурга

«Яндекс Еда» назвала претендентов на попадание в топ-50 ресторанов Петербурга

В апреле у «Яндекс Еды» выйдет обновленный Ultima Guide по лучшим ресторанам Санкт-Петербурга. За два месяца до выхода гида сервис опубликовал лонг-лист всех заведений, которые претендуют на попадание в список.

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