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ПСБ: Золотая монета "Георгий Победоносец" стала самой популярной в России

ПСБ: Золотая монета "Георгий Победоносец" стала самой популярной в России

Золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей стала самой популярной у жителей России.В марте текущего года розничные клиенты банка ПСБ приобрели около 10 тысяч золотых монет, что соответствует совокупному объёму покупок за январь-февраль.

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