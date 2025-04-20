ПСБ: Золотая монета "Георгий Победоносец" стала самой популярной в России

Золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей стала самой популярной у жителей России.В марте текущего года розничные клиенты банка ПСБ приобрели около 10 тысяч золотых монет, что соответствует совокупному объёму покупок за январь-февраль.
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