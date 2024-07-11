Выпуск Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 по слухам перенесут на декабрь Процессоры Intel Arrow Lak...

Выпуск Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 по слухам перенесут на декабрьПроцессоры Intel Arrow Lake-S “Core Ultra 200” для настольных ПК могут появиться намного позже, чем ожидалось, согласно последним слухам от 9550pro (HXL).
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