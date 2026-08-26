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FiNE NEWS

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Кремль о текущей ситуации в специальной военной операции на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в августе 2026 года прокомментировал динамику конфликта на фронте, отметив, что Украина испытывает значительные трудности в ходе специальной военной операции (СВО).

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