Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в августе 2026 года прокомментировал динамику конфликта на фронте, отметив, что Украина испытывает значительные трудности в ходе специальной военной операции (СВО).
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