В «миротворцев» можно играть вдвоём

На фоне заявлений о готовности стран НАТО направлять контингент на Украину, расширение присутствия северокорейских сил на территории где идёт СВО выглядит не только уместным, но и стратегически точным ходом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии