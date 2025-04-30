Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В «миротворцев» можно играть вдвоём

В «миротворцев» можно играть вдвоём

На фоне заявлений о готовности стран НАТО направлять контингент на Украину, расширение присутствия северокорейских сил на территории где идёт СВО выглядит не только уместным, но и стратегически точным ходом.

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