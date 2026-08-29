Завтра похолодание до +13...+18 градусов

Завтра утром станет прохладнее, всего +13 градусов. Не пропусти, как изменится погода днём и ночью!Сегодня, 29 августа, температура воздуха поднялась до +21 градуса.
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