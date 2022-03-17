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Генпрокуратура разберется с необоснованным повышением цены на сахар

Генпрокуратура разберется с необоснованным повышением цены на сахар

В России увеличился спрос на базовые продукты питания, в том числе на сахар. Скачок цен произошел после введения в отношении РФ санкций, последовавшего за началом проведения Россией специальной военной операции на Украине по защите ДНР и ЛНР.

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