Генпрокуратура разберется с необоснованным повышением цены на сахар

В России увеличился спрос на базовые продукты питания, в том числе на сахар. Скачок цен произошел после введения в отношении РФ санкций, последовавшего за началом проведения Россией специальной военной операции на Украине по защите ДНР и ЛНР.
В России увеличился спрос на базовые продукты питания, в том числе на сахар. Скачок цен произошел после введения в отношении РФ санкций, последовавшего за началом проведения Россией специальной военной операции на Украине по защите ДНР и ЛНР.
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