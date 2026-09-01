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Татар-информ

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В Саратове открылся фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

В Саратове открылся фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО В саратовском театре кукол «Теремок» 31 августа состоялась торжественная церемония открытия фестиваля «ГИТИСФЕСТ.

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