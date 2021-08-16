Спасение утопающих: Байден отмахнулся от Афганистана

Credit Image: Global Look Press / Keystone Press Agency Последние дни мировое сообщество ожидало реакции президента США Джо Байдена на события в Афганистане, где "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) взял под контроль всю страну.
Credit Image: Global Look Press / Keystone Press Agency Последние дни мировое сообщество ожидало реакции президента США Джо Байдена на события в Афганистане, где "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) взял под контроль всю страну.
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