РЕН ТВ Новости

194 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей зимин
    Палата N 6 рулит.Украинский журнал...
  • Павел К
    Да м. Законовзяточники совсем отупели.Юрист рассказала ...
  • валерий лисицын
    Это у них такая национальная традиция. Состарился отец ли мать сажают в корзину несут на свою любимую гору Фудз...Сын задушил пожил...

Спасение утопающих: Байден отмахнулся от Афганистана

Спасение утопающих: Байден отмахнулся от Афганистана

Credit Image: Global Look Press / Keystone Press Agency Последние дни мировое сообщество ожидало реакции президента США Джо Байдена на события в Афганистане, где "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) взял под контроль всю страну.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх