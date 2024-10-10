В Самарской области сотрудники полиции и представители «Движения Первых» вручили паспорта юным жителям региона

В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» в здании центральной библиотеки Сергиевского района состоялось торжественная церемония вручения первых паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста.
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