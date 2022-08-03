Игорь Семшов: Московские клубы будут дышать в спину «Зениту»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» оценил игру «Зенита» в последних матчах, а также порассуждал о том, кто может конкурировать с петербуржцами в нынешнем сезоне.
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