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Игорь Семшов: Московские клубы будут дышать в спину «Зениту»

Игорь Семшов: Московские клубы будут дышать в спину «Зениту»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» оценил игру «Зенита» в последних матчах, а также порассуждал о том, кто может конкурировать с петербуржцами в нынешнем сезоне.

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