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Мировое обозрение

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Украинские военные обучают работе с дронами боевиков в Африке, выяснил CNN

Украинские военные обучают работе с дронами боевиков в Африке, выяснил CNN

Украина развернула сеть инструкторов по беспилотникам в Африке. По данным CNN, около 15 украинских специалистов работают в Мали, ещё несколько — в Судане.

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