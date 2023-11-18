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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристина Резцова: «Вторые роды и сама беременность прошли чуть тяжелее, отсюда – травмы. Сейчас я только-только набираю форму»

Резцова вернулась к соревнованиям после рождения второго ребенка в марте.  – Определенное место в общем зачете будет важно по итогам сезона? – Не думаю о том, какое место займу в общем зачете.

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