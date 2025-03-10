Россияне с самозапретом терроризируют банки и МФО, в стране исчезнут квартиры-студии. Обзор Банки.ру

Граждане стали злоупотреблять самозапретом на выдачу кредитов, пишут «Ведомости». Банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют случаи, когда граждане обращаются к ним за кредитом после установки самозапрета на «Госуслугах» с 1 марта 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии