Рекорд побит: 30-летний Том Холланд стал самым кассовым актером в истории Голливуда

Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката, обойдя Зои Салдану. По состоянию на 13 сентября фильмы с участием британского актера собрали около $15,5 млрд по всему миру.
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