Сергей Переслегин: Логика СВО — планы, ошибки, выводы, прогнозы

В своих действиях на Украине российская армия совершила много ошибок, но они не столь фатальны в сравнении с натовскими Алексей Песков Фото: Гавриил Григоров/ТАСС За текущими новостями очень трудно взглянуть на проводимую Россией спецоперацию на Украине, как на некий единый процесс, управляемый внутренней логикой.
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