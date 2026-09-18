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Царьград

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Нарощенные ресницы: Врачи нашли пугающую проблему у 96% девушек

Нарощенные ресницы: Врачи нашли пугающую проблему у 96% девушек

Врачи бьют тревогу: у 96% девушек с нарощенными ресницами нашли скрытую угрозу для глаз. Рассказываем, что именно обнаружили учёные и почему это нельзя игнорировать.

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