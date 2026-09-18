Нарощенные ресницы: Врачи нашли пугающую проблему у 96% девушек

Врачи бьют тревогу: у 96% девушек с нарощенными ресницами нашли скрытую угрозу для глаз. Рассказываем, что именно обнаружили учёные и почему это нельзя игнорировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Алекс Христофору:...
- Откуда у Якубович...
- Таджикистану - "п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым