В Сербии выразили протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России

МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России. Протест касается слов министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана, который призвал Белград перестать сидеть на двух стульях.
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