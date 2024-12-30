Дмитрий Гордон: Путин и Трамп должны были встретиться, но переговоры сорвались

Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что запланированная встреча между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, которая должна была решить вопросы украинского конфликта, не состоялась.
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