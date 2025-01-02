Главные премьеры 2024 по версии «Мотора»

Традиционно в первых числах января мы вспоминаем главные премьеры прошедшего года. В 2024-м новинок было немало, и из всего этого многообразия нам пришлось выбрать десятку самых интересных, запоминающихся и ярких автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии