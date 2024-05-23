Блинкен с гитарой – реквием по Украине. Ровно за неделю до наступления вакуума легитимности власти в Украине, а именно истечения срока полномочий Зеленского, в православную Радоницу Энтони Блинкен посетил Киев с необъявленным визитом.
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