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Андрей Деркач: Блинкен с гитарой: рок-н-ролл реквием по Украине

Андрей Деркач: Блинкен с гитарой: рок-н-ролл реквием по Украине

Блинкен с гитарой – реквием по Украине. Ровно за неделю до наступления вакуума легитимности власти в Украине, а именно истечения срока полномочий Зеленского, в православную Радоницу Энтони Блинкен посетил Киев с необъявленным визитом.

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