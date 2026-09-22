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Царьград

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Кузбасские инспекторы ГИБДД спасли 71-летнюю женщину с больным сердцем на трассе

Кузбасские инспекторы ГИБДД спасли 71-летнюю женщину с больным сердцем на трассе

На трассе Р-255 «Сибирь» в Кузбассе сотрудники ГИБДД Данил Арбеков и Иван Примак помогли 71-летней женщине, которой стало плохо за рулём после похода за грибами.

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